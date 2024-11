Basilicata Tutela dell’ambiente, scorrimento graduatorie

Su indicazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi stiamo provando a mettere in campo celermente tutte le azioni per dare risposte concrete ai cittadini e alle amministrazioni”.

È quanto dichiara l’Assessore all’Ambiente e Transizione energetica, Laura Mongiello che spiega nel merito: “Con Determinazione dirigenziale numero 1545 del 30 ottobre 2024 della Direzione generale del Dipartimento Ambiente, rendiamo possibile lo scorrimento delle graduatorie riguardanti l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti per le azioni di compensazione e mitigazione per i comuni della Basilicata.

Un tassello di fondamentale importanza in termini di decoro e salvaguardia ambientale per i nostri territori”. “Nello specifico, i comuni di Maratea, Maschito, Gorgoglione, San Martino d’Agri, San Chirico Raparo, Pietrapertosa, Sarconi, Calvello, Banzi, Campomaggiore, Castelluccio Inferiore, Albano di Lucania, Vaglio di Basilicata, Colobraro, Grumento Nova, San Paolo Albanese, Pisticci, Stigliano, Montemilone, Castelluccio Superiore, Rotonda, Latronico, Marsicovetere, Lagonegro, San Giorgio Lucano, Picerno, Oppido Lucano, Viggianello, Episcopia, Carbone, Francavilla in Sinni, Cersosimo, Corleto Perticara, Terranova di Pollino, Montescaglioso, Vietri di Potenza, Guardia Perticara e Calvera, potranno avvalersi della realizzazione di opere di valenza ambientale e di progetti atti a creare percorsi di bonifica e tutela di aree verdi urbane ed extraurbane”, sottolinea l’assessore Mongiello che poi aggiunge: “Il 21 novembre prossimo i comuni interessati saranno convocati per la riunione di chiusura della procedura e sottoscrizione dell’Accordo presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata. al fine di ottemperare a quanto stabilito dal ‘Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027’ approvato con Dgr numero 517 del 2024”.

“Stiamo offrendo ai comuni una straordinaria opportunità di gestione e autosufficienza nei propri termini di eco sostenibilità e decoro urbano, per un processo, avviato con la Legge Regionale numero 53 del 2021, che li pone al centro di una gestione fattiva delle risorse messe in campo su salvaguardia e sensibilizzazione ambientale”.

“Sono certa – conclude l’assessore all’Ambiente – che questo fare rete porterà a grandi risultati per la tutela ambientale dei nostri comuni e dell’intera regione”.