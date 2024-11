L’ Ente Pro Loco Basilicata presente alla Certosa di Padula a sostegno del Sistema Turistico di Destinazione promosso da Culturitalia

Una delegazione dell’ Ente Pro Loco Basilicata ha partecipato ieri alla presentazione del Modello Culturitalia “Dalla Reputazione al Sistema Turistico di Destinazione: Cultura, Ambiente, Turismo e Made in Italy” articolo 31 delle Legge sul Made In Italy che si è svolta nella suggestiva cornice della Certosa di San Lorenzo.

La Rete Associativa Terzo Settore Pro Loco Epli guidata dal Presidente Ciurleo Pasquale e CulturItalia Federcomtur presieduta da Claudio Pisapia alla Certosa di Padula hanno dato via al primo sistema turistico di destinazione dell’art. 31 della Legge sul Made in Italy consacrando un nuovo modo di fare Pro Loco che sta lavorando alla professionalizzazione di tutto il Sistema Turistico.

Alla presenza dell’Onorevole Alessandro Colucci Segretario di Presidenza della Camera dei deputati, i Presidenti dei Comitati Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, Epli Calabria Pina Ierace, Ente Pro Loco Puglia Oronzo Rifino, Epli Campania Pietro Bernardo, di numerose Pro Lco Epli ed enti del terzo settore si è tenuto un interessante dibattito sul futuro dei sistemi turistici italiani e dei manager di destinazione quali attori della promozione turistica territoriale.

Per l’occasione il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa insieme al Presidente Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza hanno consegnato in dono all’ Onorevole Alessandro Colucci un vaso in ceramica del “Pittore di Pisticci realizzato dalla Vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo in arte Oemor.

Presenti all’evento patrocinato anche dalla Regione Basilicata i rappresentanti della Pro Loco Barile Lorenzo Gagliardi con l’operatore volontario servizio civile digitale Promozione Italia Yohannes Paternoster, della Pro Loco Pisticci Francesco Bellezza, la dirigente dell’ Associazione Culturale “Ca. Tali. Te.”

Claudia Roccanova, il Presidente della Pro Loco di Calvera Vito Giammetta, la referente della rivista In Italia Cinzia Francolino, l’Assessora al Turismo del Comune di Venosa Rossella Centrone, il Presidente ANCI Basilicata e Sindaco del Comune di Brindisi Montagna Gerardo Larocca, il vicepresidente Confindustria Giovani Basilicata Giuseppe Ferrara e titolare del Lido Sabbia d’Oro Beach Club Scanzano Jonico, la referente del Parco Nazionale Appennino Lucano Rosalia Botta e Michele De Sio Amministratore Istituto Pilota srl.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel ringraziare per il fattivo coinvolgimento in un importante progetto per lo sviluppo turistico territoriale ha accolto positivamente la proposta del Presidente Anci Basilicata Gerardo Larocca di lavorare anche nel territorio lucano per cogliere l’opportunità prevista dalla legge sul Made in Italy e soddisfazione per la disponibilità dimostrata dal

Commissario del Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese Antonio Tisci ad avviare una fattiva attività collaborativa con Fercomtur CulturItalia ed Ente Pro Loco Italiane per il Sistema Turistico di Destinazione dell’area Parco.