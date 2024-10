Agri Hub Basilicata”, c’è tempo fino al 10/11

Le aziende agricole lucane interessate alla coltivazione di colza hanno tempo fino al 10 novembre 2024 per partecipare alla manifestazione di interesse proposta nell’ambito del progetto “Agri Hub Basilicata” in corso di valutazione presso le strutture di sperimentazione e di ricerca dell’Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura.

Le modalità di partecipazione, previste dall’avviso pubblico, prevedono la selezione di 10 imprese lucane interessate alla realizzazione di un campo prova e dimostrativo per la coltivazione di colza, finalizzato ad approfondire la risposta delle varietà proposte a vari ambienti agricoli regionali.

La raccolta delle manifestazioni di interesse è finalizzata al coinvolgimento attivo delle imprese in questa seconda fase del progetto Agri Hub Basilicata già avviato con Eni lo scorso anno per la produzione di olio a uso biocombustibile.

La sperimentazione da condurre presso le aziende da selezionare è finalizzata a valutare in campo le varietà di colza idonee a creare la filiera agro-industriale lucana della trasformazione dei semi in olio vegetale a fini energetici. In questo modo, le imprese potranno anche utilizzare e rigenerare terreni non più coltivati a fini alimentari e renderli più produttivi a fini occupazionali.

Tra i benefici contrattuali previsti per le imprese, un contributo compensativo di 200 euro a ettaro, il ritiro di tutto il prodotto realizzato al prezzo stabilito di 30 euro al quintale; la fornitura da parte di Alsia del seme necessario alla realizzazione di un campo prova/dimostrativo della superficie minima di 1 ettaro; la consulenza e l’assistenza tecnica necessaria alla coltivazione. Le aziende selezionate dovranno di contro applicare tutti i suggerimenti colturali erogati dai tecnici Alsia e conferire all’agenzia tutto il prodotto realizzato.

I campi di prova/dimostrativi non possono ricadere nelle aree parco e nelle aree Sic.

Le imprese agricole richiedenti devono essere in possesso di Partita Iva, iscritte alla Camera di Commercio di Basilicata e provviste di fascicolo aziendale.

Verranno preferibilmente selezionate aziende con disponibilità di macchine idonee alla semina e alla raccolta del colza e aziende con pregressa esperienza di coltivazione di questa oleaginosa.

Per partecipare consultare la documentazione disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia e inviare la domanda compilata con gli allegati all’indirizzo di posta certificata [email protected] o consegnare a mano presso la sede ALSIA di Matera, Via Annunziatella n, 64, con indicato in oggetto “Avviso Pubblico Manifestazione Interesse “Progetto Agri Hub”.