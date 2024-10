Basentana, terminati cantieri a Potenza e Salandra

Oggi, lungo la strada statale 407 “Basentana”, Anas ha ultimato i lavori per l’installazione della barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo su due tratte stradali, con la rimozione dei relativi cantieri, nei territori comunali di Potenza e Salandra. L’investimento complessivo è stato di 9,2 milioni di euro. Le carreggiate sono ora interamente percorribili.

“Continuano le riaperture sulle strade della Basilicata. La Basentana è una direttrice strategica e gli stanziamenti economici sono considerevoli per adeguarla ai nuovi standard strutturali e di sicurezza.

Ci sono sempre dei disagi nel percorrere i segmenti interessati dai lavori, ma sono comprensibilmente necessari per ottenere una viabilità più scorrevole e confortevole, come da oggi avverrà sulle due tratte di Potenza e Salandra”.

Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata.

In riferimento al termine dei lavori, Anas comunica che nella mattinata è stato rimosso il cantiere tra il chilometro 0 e il chilometro 2,142 a Potenza, finanziato con circa 2,6 milioni di euro.

L’intervento, che ha permesso anche la realizzazione di una nuova pavimentazione e relativa segnaletica, con la manutenzione di tutte le opere idrauliche, è stato concluso con tre mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori.

Nel pomeriggio, è stato rimosso anche il restringimento di carreggiata a Salandra per l’esecuzione dello stesso tipo di lavori, tra il chilometro 48,440 e il chilometro 50,400, per un investimento complessivo di oltre 6,6 milioni di euro. Qui è stata anche allargata la carreggiata per l’inserimento dello spartitraffico centrale, con la realizzazione delle due banchine laterali, di una nuova pavimentazione, con relativa segnaletica e con la manutenzione di tutte le opere idrauliche.

Proseguono, infine, le attività per l’installazione delle nuove barriere spartitraffico su altre tratte della “Basentana”, tra le quali quelle tra il km 76 ed il km 88, nel territorio comunale di Pisticci, dove, dal pomeriggio di lunedì 28 ottobre è attivo uno scambio di carreggiata per l’avanzamento dei lavori, secondo le fasi programmate.

“Poniamo e porremo la stessa attenzione che abbiamo per la statale 407 anche sulle altre arterie della regione. Intanto, ringrazio Anas per aver portato a compimento il cantiere con celerità, impegnandosi anche ad anticipare i tempi, e per l’attenzione con cui fornisce le comunicazioni tecniche al Dipartimento Infrastrutture nelle interlocuzioni quotidiane.

La Basentana – ha spiegato Pepe – è stata realizzata da diversi decenni e ha un percorso lungo cento chilometri.

È fisiologico che ci debbano essere lavori di manutenzione o di adeguamento alle nuove esigenze della mobilità. I lucani, però, stiano certi che gli interventi pianificati sulle nostre strade avverranno in tempi ragionevoli per consegnare alla comunità opere ammodernate e sicure”.