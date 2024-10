Baseball: World Series; Dodgers 2-0 su NY ma Ohtani si infortuna

I Los Angeles Dodgers hanno vinto le prime due partite delle World Series di baseball nella sfida stellare con i grandi rivali New York Yankees, ma il successo per 4-1 ottenuto la scorsa notte ha avuto un finale amaro, un infortunio al fuoriclasse Shohei Ohtani.

Il giapponese ha subito una parziale lussazione della spalla e dovrà essere sottoposto ad accertamenti per capire se potrà continuare la serie, al meglio delle sette partite, che prevede la prossima nella notte italiana tra domani e martedì, a New York.

Il manager dei Dodgers, Dave Roberts, ha detto che a Ohtani era stata diagnosticata una “piccola sublussazione della spalla sinistra” e che comunque verrà sottoposto a risonanza magnetica per determinare la gravità dell’infortunio.

Roberts però si è detto ottimista, ritenendo che la sua stella possa essere presente nel resto della serie.

Alla domanda se i Dodgers sarebbero stati in grado di farcela se Ohtani fosse stato escluso dal resto della serie, Roberts ha detto di non essere pronto a contemplare quello scenario. “Non ci sono… mi aspetto che ci sia. Mi aspetto che sia in formazione”, ha detto Roberts.

Due volte miglior giocatore dell’American League con i Los Angeles Angels prima di unirsi ai Dodgers questa stagione, con un contratto record, Ohtani dovrebbe aggiudicarsi il titolo Mvp della National League quest’anno dopo essere diventato il primo giocatore a battere 50 fuoricampo e rubare 50 basi in una stagione.

ANSA