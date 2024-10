Nba: vittorie per Boston Celtics e Dallas Mavs Doncic determinante. Ko San Antonio Spurs e Denver Nuggets

Ancora una vittoria per Boston Celtics, campioni in carica dell’Nba, che si impongono in casa dei Washington Wizards nella loro prima trasferta della stagione.

Si confermano su alti livelli anche i Dallas Mavericks che, grazie alla ormai solita prestazione monster di LuKa Docic, battono ampiamente i San Antonio Spurs.

Partono male, invece, i Denver Nuggets, battuti in casa da Oklahoma City trascinati da Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren. Vittoria esterna anche per i Minnesota Timberwolves in casa dei Sacramento Kings.

Risultati delle partite giocate nella notte in Nba: Denver Nuggets-Oklahoma City Thunders 87-102; Sacramento Kins-Minnesota Timberwolves 115-117; Washington Wizards-Boston Celtics 102-122; Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 120-109.

ANSA