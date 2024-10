Nuovi servizi ferroviari delle Fal a Matera

“L’estensione e l’inaugurazione di nuove tratte urbane su rotaia a Potenza e a Matera, capaci di connettersi con altre modalità di viaggio, sono il segno che la Basilicata si è messa in movimento e saprà dare nuove opportunità di mobilità ai residenti, ai pendolari e ai turisti. Nella prima fase sperimenteremo i punti di forza e quelli da migliorare, anche grazie ai feedback dei cittadini”.

Così Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, intervenuto questa mattina a Matera, nel Termina di Serra Rifusa, per l’inaugurazione della nuova offerta dei servizi metropolitani ferroviari di superficie nella città dei Sassi da parte di Ferrovie Appulo Lucane, nell’ambito degli accordi con la Regione Basilicata

Si tratta di 34 collegamenti giornalieri, andata e ritorno, nei giorni feriali e dalle 5.30 alle 23, con cadenza in media ogni 30 minuti. Ci saranno cinque fermate (Matera Sud, Matera Centrale, Matera Villa Longo, Matera Serra Rifusa, Venusio) su dieci chilometri di estensione della linea ferroviaria urbana.

Le stazioni, tutte ristrutturate, sono moderne, “green” e facilmente accessibili. Sono dotate di tornelli, monitor informativi per gli utenti, wi-fi gratuito, pannelli solari ed illuminazione a led.

Grazie all’incarrozzamento a raso, tutti i treni sono accessibili a persone diversamente abili, anche in carrozzina.

Il Terminal intermodale di Serra Rifusa è dotato di una fermata ferroviaria, una fermata di autobus e un parcheggio di scambio gratuito da 300 posti auto.

“Dopo l’inaugurazione del Terminal Gallitello a Potenza, lo scorso 7 ottobre, e della nuova configurazione dei collegamenti urbani – ha spiegato Pepe – ci siamo spostati a Matera con l’auspicio e l’ambizione di aprire una nuova stagione della mobilità per i materani e per il flusso turistico che può continuare far crescere l’economia della città. Ringrazio il presidente e il direttore generale delle Fal, Vittorio Zizza e Matteo Colamussi, che con il loro staff vengono incontro alle richieste della Regione, del presidente Bardi e del mio Dipartimento.

Raggiunto un punto d’arrivo, non ci fermiamo e lo trasformiamo in una nuova ripartenza.

Qui intendiamo prolungare l’attuale linea fino all’ospedale, garantire il servizio nei giorni festivi e mirare alla progressiva decarbonizzazione del trasporto pubblico locale.

Ci vogliono coraggio, programmazione e tenacia per arrivare ad un’interconnessione ampia dei diversi sistemi di trasporto della Basilicata. Stiamo lavorando, giorno per giorno, per raggiungere quest’obiettivo con i nostri vari partner strategici”.