Basilicata : Impegni per i lavoratori del comparto forestale

Si è svolto nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un incontro tra le organizzazioni sindacali Fai Cgil, Fai Cisl e Uila, in rappresentanza dei lavoratori del comparto forestale, e l’Assessore alle Politiche Agricole Carmine Cicala. Erano presenti anche il Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio, e il Direttore generale, Rocco Vittorio Restaino.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi cruciali per la programmazione delle attività dei lavoratori forestali. L’assessore Cicala ha ribadito il proprio impegno a garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di erogazione delle retribuzioni, assicurando inoltre il turnover dei lavoratori, sia in termini quantitativi sia attraverso il reclutamento di personale qualificato per mansioni specialistiche.

Un altro tema rilevante è stato l’incremento delle giornate lavorative, per il quale l’assessore ha affermato che si lavorerà congiuntamente con le organizzazioni sindacali per garantire la stabilità occupazionale e il giusto livello retributivo.

Si è discusso anche del miglioramento delle prestazioni e delle performance ambientali legate alla forestazione, con l’obiettivo di tutelare il territorio.

Infine, l’assessore ha sottolineato l’importanza di sviluppare una strategia condivisa per implementare un nuovo modello di forestazione produttiva, in grado di rispondere alle attuali esigenze ambientali del territorio.