Regione Basilicata : Rsa, un manuale per l’accreditamento

“Le strutture residenziali socioassistenziali per anziani a bassa, media o alta intensità assistenziale giocano un ruolo decisivo nel sostegno ad una fetta di popolazione “fragile” e alle proprie famiglie.

A fronte di un invecchiamento radicale della popolazione nazionale con un focus sulla nostra regione, risulta evidente in primis, la necessità di istituzionalizzare i criteri di accreditamento di queste strutture e la definizione di una vera e propria governance che ne è sigillo di qualità”.

Lo ha detto l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico che ne ha così spiegato caratteristiche e finalità: “Il manuale di accreditamento mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell’efficienza dell’organizzazione, dell’uso delle risorse e della formazione, in modo tale che ogni cittadino, in relazione ai propri bisogni sociosanitari/assistenziali e sociali, possa conseguirne soddisfazione; l’obiettivo del manuale è dunque quello di definire i requisiti di qualità per un miglioramento continuo degli interventi e delle prestazioni socioassistenziali e a garantire una qualità uniforme delle prestazioni sul territorio lucano.

Affinché tutto questo si realizzi – ha aggiunto – è necessario che le strutture si dotino di modelli organizzativi e gestionali di riconosciuta validità”.

“Esprimo il mio personale ringraziamento a queste strutture – ha concluso l’assessore Latronico – ai loro operatori e a quanti ogni giorno sono parte attiva di questi sistemi integrati e multiprofessionali; un sostegno di rilievo alle politiche di welfare regionale e per il tessuto più fragile delle nostre comunità”.

L’accreditamento va effettuato a domanda nel Comune sede della struttura; ha durata triennale dal suo rilascio e non può essere tacitamente rinnovato. Le strutture interessate devono presentare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza.

Tra i principali requisiti per l’accreditamento, vi sono: l’autorizzazione al funzionamento, l’iscrizione all’Albo comunale di riferimento e il possesso della carta dei servizi.