“Lotta alla Polio: Il Rotary e i Club Lucani Rinnovano l’Impegno”

Il 24 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, i Rotariani, sostenitori della salute pubblica e tutti coloro che aspirano a un mondo libero dalla polio si sono riuniti per celebrare i progressi compiuti nella lotta contro questa terribile malattia e per agire concretamente con l’obiettivo di eliminarla una volta per tutte.

Anche il Rotary Club Senise-Sinnia ha dato il suo contributo alla causa partecipando, insieme a numerosi altri club lucani, a una giornata speciale dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno della campagna #endpolio.

L’evento, che ha visto la presenza del Governatore Distrettuale, è stato un momento di grande partecipazione e impegno collettivo, volto a mantenere viva la missione del Rotary: debellare completamente la poliomielite nel mondo.

Alla manifestazione hanno preso parte non solo i membri del Rotary, ma anche una nutrita rappresentanza della famiglia rotariana, con Inner Wheel e Rotaract, oltre all’associazione AVIS.

Queste organizzazioni, da sempre impegnate nella tutela della salute pubblica e nell’assistenza alle persone in difficoltà, hanno dimostrato ancora una volta il loro fondamentale contributo nella lotta contro le malattie.

La Giornata Mondiale della Polio non rappresenta solo un’occasione per riflettere sui successi ottenuti, ma soprattutto un invito all’azione: i Rotariani e i loro partner globali continuano a lavorare instancabilmente affinché la polio diventi solo un ricordo del passato. Grazie a campagne vaccinali, programmi di sensibilizzazione e raccolte fondi, il sogno di un mondo libero dalla polio è sempre più vicino.

L’impegno del Rotary e dei suoi partner ha già ridotto il numero di casi di polio del 99% dal 1988, ma c’è ancora molto da fare per raggiungere l’eradicazione completa.

Eventi come quello organizzato dal Rotary Club Senise-Sinnia dimostrano quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione su questa malattia, perché solo insieme possiamo debellarla definitivamente.

#endpolio: un messaggio di speranza e impegno per il futuro.