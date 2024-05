GIO EVAN PADRINO DEL FIMU 2024 A BELFORT IN FRANCIA E NUOVE DATE AGGIUNTE AL MOKSA BAR

Dopo il successo di 16 sold out su 16 date del suo tour teatrale “Fragile/Inossidabile”, Gio Evan è stato nominato padrino dell’edizione 2024 del Festival Internazional de Musique Universitaire (FIMU), che si tiene annualmente nel suggestivo contesto della città di Belfort dal 16 al 19 maggio. Giunto alla 37esima edizione, quest’anno celebra la diversità e l’eclettismo della scena musicale italiana.

Gio Evan si unirà al FIMU il 17 maggio, non solo come ambasciatore della musica italiana contemporanea, ma anche come portavoce dei temi chiave del Festival. Attraverso la sua musica, Gio Evan racconta la diversità, l’eclettismo, la convivialità, valori fondamentali che affondano le loro radici anche nell’anima del FIMU.

Il FIMU infatti condivide una profonda affinità con Evanland, il festival ideato e curato da Bruce Labbruzzo e Gio Evan, che si terrà ad Assisi il 28 luglio: entrambi gli eventi sposano l’inclusione, la creatività e la condivisione come principi base sui quali basare l’esistenza.

Evanland, con la sua atmosfera vibrante e inclusiva, offre un’esperienza unica in cui artisti di varie provenienze e generi si uniscono per celebrare l’arte, la cultura e la spiritualità. Questo sentimento di apertura e collaborazione risuona perfettamente con l’essenza del FIMU, che accoglie musicisti studenti da tutto il mondo per condividere la loro passione e talento.

Attraverso entrambi i festival, Gio Evan e il FIMU creano spazi in cui la musica diventa un linguaggio universale di connessione e ispirazione, trasformando le esperienze dei partecipanti in momenti di magia e bellezza condivisa.

Quest’estate sarà all’insegna della convivialità infatti per Gio Evan che vede nuove date aggiungersi al Moksa Bar, il lido estivo itinerante che porta musica, divertimento e relax in alcune delle location più suggestive d’Italia. Le nuove date saranno un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza unica, immergendosi nell’atmosfera fresca e coinvolgente di una festa estiva.

Il”Moksa Bar” è uno spettacolo che vive di ambientazioni estive, storie di bagnanti, di salvataggio, di sole da prendere e di sole da rendere, di mari così belli da rivedere e mari assolutamente da rivedere.

Musica, Stand up comedy e Poesia ancora una volta in un unico formato conviviale per un’estate diversamente divertente e riflessiva.

Ciò che rende davvero speciale lo spettacolo live di Gio Evan è la sua capacità di giocare con le parole e i concetti visionari raggiungendo profondità ma allo stesso tempo nuove altezze e dando al pubblico una nuova prospettiva sulla vita e sulle emozioni.

Attraverso le sue parole e la sua musica, Evan esplora temi universali come l’amore, la perdita, la resilienza, la speranza, l’essere, toccando le corde emotive degli spettatori in modo autentico e profondo.

Ogni spettacolo è un’esperienza unica e coinvolgente che lascia il pubblico con un senso di meraviglia e ispirazione.

Il tour, prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini.

I biglietti sono in prevendita su TicketOne https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/

Ecco le date del tour estivo di Gio Evan:

16 giugno – Villa Ada Festival – Roma

18 giugno – Circolo Magnolia – Milano

05 luglio – Cassandra Fest – Centobuchi (AP)

16 luglio – Suoni di Marca – Treviso

17 luglio – Verona Folk – Sommacampagna (VR)

20 luglio – Water Music Festival – Passo Tonale (TN)

25 luglio – Giardino Corallo – Messina

28 luglio – Evanland – Assisi (PG)

03 agosto – Eremo Club – Molfetta (BA)

04 agosto – Fossato del Castello Aragonese – Otranto (LE)

30 agosto – Rocca Malatestiana – Cesena

31 agosto – Borgate dal Vivo – Almese (TO)

01 settembre – Beat Festival – Empoli