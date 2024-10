Festival delle Regioni, apre lo stand lucano

Prima giornata del Festival delle Regioni a Bari. La Basilicata, con il suo stand, ha di fatto inaugurato il villaggio dove trovano spazio tutte le realtà territoriali con i loro punti di ritrovo per promuovere attività e accogliere ospiti-testimonial.

Nello stand lucano questa mattina è intervenuto Donato Telesca, atleta paralimpico di Pietragalla, medaglia di bronzo a Parigi nel sollevamento pesi. La sua è stata una testimonianza rivolta soprattutto ai giovani.

La disabilità che lo ha colpito fin da piccolo è diventata per lui un’occasione di rinascita, la spinta per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi nel mondo dello sport: “Il fallimento non deve essere vissuto come la fine di tutto, ma come uno stimolo a superare gli ostacoli. Per quanto mi riguarda – ha detto Telesca intervistato da Eva Bonitatibus – il dolore è servito a costruirmi la vita, a realizzarmi come uomo e atleta”.

Telesca, lo ricordiamo, oltre ad essere un olimpionico, ha vinto tante altre medaglie in giro per il mondo ed è laureato in Economia. L’atleta è stato accolto nello stand della Basilicata da tanti ragazzi, incuriositi dalla sua storia, molti dei quali lucani che studiano all’università a Bari.

L’evento di questa mattina fa da prologo all’inaugurazione ufficiale del Festival delle Regioni, in programma stasera, alle 18, nel teatro Piccinni, con l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Saranno presenti, in rappresentanza della Basilicata, il Presidente Vito Bardi e l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, che al termine della cerimonia visiteranno i vari stand delle Regioni per un confronto sui temi al centro dell’evento, vale a dire il digitale e la transizione energetica.