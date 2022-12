Mercatini di Natale: quali sono i più belli d’Italia?

Siamo ormai in pieno periodo natalizio, questo comporta l’arrivo dei mercatini natalizi in giro per l’Italia. Facciamo un tour dei più belli della nostra penisola, pronti a riportare la magia delle feste in Italia dopo la pandemia, durante la quale abbiamo dovuto rinunciare ad una delle tradizioni più amate.

Uno dei più belli è sicuramente quello in Alto Adige, Bolzano e Merano in particolare offrono uno spettacolo che vale la pena guardare, per acquistare i tipici prodotti ma anche solo per saziarsi gli occhi di luci e colori che qui sono suggestivi come in nessun altro luogo d’Italia. Quest’anno dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 Bolzano ospiterà nuovamente la tradizione natalizia; a Merano l’inaugurazione è avvenuta il 24 novembre 2022.

Ci sono almeno tre mercatini di Natale che vale la pena visitare in Piemonte. La Grotta di Babbo Natale, torna a Ornavasso, sopra il Lago Maggiore, lungo la linea Cadorna, dal 26-27 novembre 2022 e poi il 3-4-8-9-10-11-17-18 e 26 dicembre. Tornano anche gli eventi associati nel centro storico di Stresa, elegante cittadina sulle sponde del lago, con iniziative per grandi e piccoli nella Città del Natale e sul Piroscafo Piemonte, inaugurazione il 19-20 novembre. Appositi traghetti trasporteranno poi i visitatori sulle isole Borromee, dove saranno allestiti spettacolari presepi. Tra i mercati piemontesi non può mancare una visita a quello del capoluogo: Torino, con il suo sfondo di palazzi storici e la sua lunga tradizione dolciaria saprà accendere gli sguardi dei golosi ma anche gli intelletti più fini, con iniziative culturali che si dipaneranno dalla fine di ottobre a tutta la durata delle feste. Infine, da vedere i mercatini di Santa Maria Maggiore in Valle Vigezzo, per respirare un’atmosfera montana molto suggestiva. E, perché no, fare una capatina a vedere i bei presepi sull’acqua del paese termale di Crodo, che tornano a partire dal 3 dicembre 2022.

Già da ora è possibile, visitando il sito della manifestazione, prenotare il proprio posto alla manifestazione di manifattura internazionale che da sempre incanta i milanesi in occasione del Ponte di Sant’Ambrogio, che quest’anno si sta svolgendo dal 3 all’11 dicembre 2022. Nelle stesse giornate tornerà, all’ombra del Castello Sforzesco, la fiera degli Oh Bej Oh Bej. Ma Lombardia non significa solo Milano: vale la pena visitare la Città dei Balocchi, che da Como si sposta a Cernobbio, con palazzi che si animano di luci e volti che nella luce crepuscolare del centro cittadino trasportano grandi e piccoli in un’atmosfera da fiaba.

Le mostre mercato di Roma si tengono in diverse piazze e zone della Città eterna, splendente di luci e di giostre vintage che fanno da sfondo alle produzioni artigianali e non solo. Quest’anno la Capitale li ospiterà per tutto dicembre; ma non saranno solo mercati romani. Dal 5 novembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, a Cinecittà World è stato allestito un bellissimo Villaggio di Natale, con Mercatini, Casa di Babbo Natale e Polvere di Stelle, il festival delle luminarie.

Infine, come perdersi i mercatini di Natale a Napoli? Nella città partenopea è Natale tutto l’anno, con la tradizione presepistica forse più sentita di tutta Italia, senza nulla togliere alle altre città e regioni. La caratteristica di Napoli è proprio quella di dedicare non alcune temporanee bancarelle, ma una zona fissa della città alla celebrazione del Natale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.