Ottobre Rosa: nuovi appuntamenti con l’Aor S. Carlo

L’Azienda ospedaliera San Carlo ha aggiornato il calendario dell’“Ottobre Rosa” dell’Aor San Carlo con nuovi appuntamenti dedicati alla salute mentale nelle donne, organizzati in collaborazione con l’associazione Cittadinanzattiva.

Sabato 26 ottobre: consulenza psicologica nelle diverse fasi di vita della donna (6 persone), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei locali dell’Aor San Carlo presso la Torre Guevara, a cura della dott.ssa Alessandra Paladino, Dirigente Psicologa AOR San Carlo. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp al numero 3519047332 nei giorni 21 e 22 ottobre.

Domenica 27 ottobre: l’intervento psicologico nella fase pre-diagnostica e diagnostica del tumore alla mammella (6 persone), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, (6 persone, nei locali dell’Aor San Carlo presso la Torre Guevara, a cura della dott.ssa Letizia Raucci, Dirigente Psicologa AOR San Carlo. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp al numero 3519047332 nei giorni 21 e 22 ottobre.

Lunedì 28 ottobre: l’intervento psicologico nelle donne con fibromialgia e dolore cronico e con sclerosi multipla, (6 persone), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei locali dell’Aor San Carlo presso la Torre Guevara, a cura della dott.ssa Maria Teresa Caputo, Dirigente Psicologa AOR San Carlo. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp al numero 3519047332 nei giorni 21 e 22 ottobre.

L’Aor San Carlo è anche impegnata, in collaborazione con la Fondazione IncontraDonna Basilicata e con la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, in attività di screening per le cittadine del comune di Sant’Angelo Le Fratte, per le dipendenti della Prefettura e della Provincia di Potenza, per la Caritas Diocesana di Potenza che ha coinvolto le donne di tutte le parrocchie della città.