Futsal Senise : Filippo D’Alessandro Si Racconta tra Emozioni e Sfide”

Si è inserito subito alla grande il nuovo pivot classe 2003, proveniente dal Real Tursi, Filippo D’Alessandro che commenta il pareggio rimediato in casa del Real Castel Fontana e s’immerge nella prima sfida interna con il Progetto Futsal Terzigno:

“Mi sto trovando molto bene: ho trovato un gruppo solido e siamo già compatti. Il tecnico Masiello ha grandi aspettative su di me e mi aiuta sempre”.

Una battuta sull’esordio in terra laziale:

“La squadra ha disputato una grande partita. Molti dicevano che avremmo perso con un margine di quattro, cinque gol ma così non è stato. Potevo fare di più: ho sbagliato dei contrasti che solitamente non sbaglio. Il gol arriverà”.

Verso la sfida con il Progetto Futsal Terzigno:

“Abbiamo preparato la prossima partita lavorando al massimo. Siamo un gruppo nuovo con ottime potenzialità. E’ la prima partita in casa e sicuramente saremo emozionati ma quest’ultima va messa alle spalle. Affrontiamo un avversario valido che lo scorso anno ha giocato i play off”.

Un pensiero sul girone:

“Il girone è tosto, il più difficile tra tutti. Non vedevo l’ora di iniziare perché non sono qui per fare la comparsa ma per dare quanto più possibile una mano al gruppo che è forte con giovani validi e qualche pedina over”.