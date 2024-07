Fipav Basilicata – Programma Collegiale Italia Under 20 femminile

Villa d’Agri e la Basilicata si preparano nuovamente per ospitare una nazionale italiana giovanile e per la prima volta una formazione femminile.

E’ la nazionale juniores under 20 di coach Nino Gagliardi ad essere ospite presso l’impianto di Marsicovetere per un Collegiale da venerdì 5 luglio a martedì 16 luglio. Dodici giorni di allenamenti per le azzurrine che potranno prepararsi al meglio in vista del Campionato Europeo di categoria e potranno svolgere dei test match contro la nazionale olandese, che sarà presente a Villa d’Agri tra qualche giorno.

Grande soddisfazione da parte del presidente del comitato regionale Enzo Santomassimo per la meritata conferma della Basilicata e ancor di più di Villa d’Agri come casa delle nazionali giovanili: “Stiamo per ospitare di nuovo la nazionale italiana di pallavolo e per la prima volta una nazionale femminile – dichiara Santomassimo – , che svolgerà un collegiale di preparazione al campionato europeo di categoria a Villa d’Agri”.

Un programma intenso con sessioni di allenamento aperte al pubblico: “Gli allenamenti saranno sia mattutini che pomeridiani con un programma che a breve verrà pubblicato in cui può partecipare pubblico ma soprattutto possono partecipare i tecnici interessati perché questa diventa una grande esperienza anche formativa dal punto di vista tecnico”.

Villa d’Agri si conferma ancora una volta casa delle nazionali giovanili in virtù della forte sinergia con l’amministrazione comunale di Marsicovetere: “Saremo ospiti di Villa d’Agri oltre che delle strutture del posto e credo che anche in questo modo promuoviamo la nostra Regione, e soprattutto – ribadisce Santomassimo – abbiamo creato un centro di eccellenza che viene riconosciuto perché le nazionali giovanili, e non solo, vengono molto volentieri in Basilicata”.

Come detto sarà presente anche la nazionale olandese under 20: “Dal 12 al 16 luglio ospiteremo anche l’Olanda – continua Santomassimo – , è un’altra occasione per assistere ad una bella pallavolo perché ci saranno almeno tre test match che verranno disputati proprio per testare le due squadre prima degli impegni ufficiali”.

Nei prossimi giorni seguirà il programma con gli appuntamenti in programma per la nazionale under 20 con allenamenti e test match.

NOTE INFORMATIVE

ROSTER ITALIA U20 FEMMINILE

Adigwe Merit Chinenyenwa, Atamah Omonigho Princess, Bardaro Anna, Bosso Teresa Maria, Esposito Erika, Franceschini Laura, Gambini Arianna, Magnabosco Emma, Manfredini Linda, Mescoli Irene, Micheletti Aurora, Monaco Maia, Moroni Gaia, Ndoye Adji Astou, Piomboni Nicole, Sassolini Helena, Vighetto Amelie.

STAFF TECNICO

1° allenatore: Nino Gagliardi

2° allenatore: Giancarlo Chirichella

Assistente allenatore: Guido Marangi

Fisioterapista: Pierfrancesco Gennari

Scoutman: Emanuele Aime

Preparatore atletico: Maurizio Negro

Team manager: Alessio Di Iorio

Medico: Marco Attanasio