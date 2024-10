Il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, interviene sulla vertenza Stellantis

“Non è il momento di fare sofismi e distinguo se si ha a cuore la sorte dei lavoratori Stellantis, è quanto ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, a conclusione dell’audizione dei sindacati, dei vertici di Confindustria Basilicata ed il Sindaco di Melfi in Terza Commissione Consiliare Permanente.

Come Basilicata Casa Comune siamo al fianco delle parti sociali aderendo alla loro piattaforma, inclusa la necessità di rivalutare il percorso di avvicinamento al giusto obiettivo della decarbonizzazione. Un percorso, appunto, che non si può dare per scontato se il sistema produttivo non è pronto.

E per dare forza al sindacato – ha concluso il consigliere Chiorazzo – oltre a impegnarmi in Consiglio sulla piattaforma illustrata oggi nell’audizione dei segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal e Aqcfr, venerdì sarò materialmente acconto a loro alla manifestazione di Roma per difendere i lavoratori e la continuità produttiva dello stabilimento Stellantis di Melfi e dell’indotto “.