Martedì 11 marzo 2025: il Consiglio regionale della Basilicata in seduta a Potenza

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato per martedì 11 marzo 2025, alle ore 10:00, nell’aula Dinardo del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza. La seduta si aprirà con una comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, che introdurrà i lavori dell’Assise.

Dopo l’intervento del Presidente, l’Aula esaminerà gli eventuali atti licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti, seguiti dalla discussione di uno degli argomenti più rilevanti all’ordine del giorno: la realizzazione dell’Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro. I consiglieri discuteranno anche dell’attuale situazione organizzativa della struttura, con un focus sugli sviluppi del progetto sanitario di grande importanza per la regione.

La seduta proseguirà con la discussione e l’analisi di una serie di mozioni presentate dai consiglieri, seguita dall’attività ispettiva, che permette ai rappresentanti regionali di interrogare l’esecutivo su temi di rilevanza locale e regionale.

Per chi non potrà partecipare in presenza, la seduta del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming, disponibile sui siti ufficiali della Regione Basilicata: www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it. Inoltre, sarà possibile seguire i lavori attraverso il profilo X @CRBasilicata.

Un’occasione importante per i cittadini lucani di essere aggiornati sulle decisioni politiche e sui temi cruciali per il futuro della regione.