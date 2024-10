Assessore Mongiello a “I cantieri della transizione ecologica”

La campagna nazionale di Legambiente, “I cantieri della transizione ecologica” ha fatto tappa stamani nella azienda Tyres Recycling Sud di Balvano in provincia di Potenza.

Una realtà imprenditoriale che si sta distinguendo a livello italiano per l’eccellenza nell’innovazione in ambito di economia circolare. Quella di oggi era la ventiduesima tappa e la prima in Basilicata.

Presente all’evento lucano, insieme ai dirigenti di Legambiente e di ‘Ecopneus’ (tra i maggiori consorzi che in Italia si occupano di rintracciare, raccogliere, trattare e riciclare gli pneumatici fuori uso), l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che nel fare i complimenti a Rossella Farenga e Giovanni Zagaria, rispettivamente responsabile amministrativo e direttore commerciale della Tyres Recycling Sud, per l’eccellenza raggiunta dalla loro azienda che ricicla pneumatici a fine vita trasformandoli in granuli e polverino di gomma e recuperando acciaio e tessile a uso edile, ha dichiarato:

“Oggi a Balvano ho potuto constatare come la transizione ecologica in Basilicata non sia solo un obiettivo e un auspicio ma una realtà concreta.

Vedere tanta efficienza al servizio di una produzione che, oltre ad alimentare il riciclo e proporre soluzioni che tendono a migliorare e rendere più sicuro il nostro mondo, punta a utilizzare energia pulita fa ben sperare”.

L’assessore Mongiello nel suo intervento ha aggiunto: “In Regione crediamo davvero nella transizione e nella salvaguardia del nostro ambiente. Siamo in una terra dove esistono, e l’esperienza di oggi lo dimostra, punti di assoluta eccellenza nell’ambito del riciclo e della transizione ecologica”.

“Dobbiamo favorire questo tipo di attività supportando gli imprenditori e alimentando la cultura del riuso e dell’utilizzo di fonti rinnovabili facendo rete con l’Unibas e con il mondo della ricerca”, ha concluso l’assessore.