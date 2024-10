Il Salotto Letterario entusiasma gli ospiti ru Pajis ru Zafaràn

All’Osservatorio Avifaunistico Lago di Montecotugno a Senise PZ nelle domeniche di Ottobre dedicate alla manifestazione “U Pajis ru Zafaràn 🌶️” tra le tante attività IL SALOTTO LETTERARIO entusiasma gli ospiti che ogni domenica pomeriggio vengono intrattenuti in una chiacchierata con Poeti Lucani che si raccontano.

Domenica 13 ospite la Professoressa Angela Iannarelli autrice di Saturnia una raccolta di poesie edita da AnotherCoffeeStories nel 2023 e La caccia la prima indagine di Andreina Serri del 2024.

Il Salotto Letterario è uno degli aspetti del progetto “Conosciamo i Poeti Lucani” nato con un protocollo d’intesa siglato tra i Parchi letterari Lucani ed il Sentiero del Poeta dell’Osservatorio Avifaunistico.

Un progetto ampio ed in continua evoluzione con merende letterarie dedicate a bambini e ragazzi, con escursioni scolastiche in visita ai Parchi letterari e con esperienze amatoriali di Poesia Lucana per gli appassionati e le famiglie.

Prossimi due appuntamenti con i Poeti ru Pajis ru Zafaràn domenica 20 e domenica 27 Ottobre.