Governatore Pignataro al Rotary Club Senise: Insieme per un Futuro di Cambiamento

Senise- La visita del Governatore è l’avvenimento più importante nella vita del Club. La massima Autorità rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, oltre che ad illustrare le linee guida del Presidente Internazionale.

La visita rappresenta un’occasione di confronto per i Dirigenti del Club che possono formulare richieste ed avere indicazioni utili per meglio realizzare i programmi del Club.

Il Club Senise-Sinnia, quest’anno presieduto da Vittoria Franchino, ha avuto il piacere, giovedì scorso, di ospitare il Governatore del Distretto Puglia e Basilicata, Lino Pignataro, e la gentile consorte nonché l’Assistente Lucia Pepe presso la Masseria L’Olivia sulle sponde della diga di Monte Cotugno per discutere di come il Rotary cambia davvero la vita delle persone attraverso i progetti e le azioni concrete che mette in campo a livello internazionale e locale.

La prima parte dell’incontro ha visto il presidente e la sua squadra, composta dal Segretario Mimmo Totaro, dal Tesoriere Carlo Passatordi, dal Prefetto Lucia Uccelli, da Maddalena Chiorazzo, Italo Grillo, Francesco Calderano, Giuseppe Caggiano e Silvana Petruccelli, illustrare quanto è stato già fatto e quali sono le iniziative che il club intende realizzare nel corso dell’anno rotariano 2024-2025 ed ha accolto i suggerimenti e le proposte del Governatore per rendere sempre più incisiva l’azione del club a tutti i livelli.

Nell’occasione della manifestazione è stata presentata come nuova socia Rosa Gentile mentre il decano dei rotariani del senisese, Paolo Continanza, è stato nominato socio onorario del club.

Sicuramente grazie al loro entusiasmo e alle loro competenze, la nuova socia e il socio onorario, da sempre attivi nel sociale e leader nei loro settori, offriranno un contributo prezioso per il futuro del club.

È stato quindi esposto ai soci il progetto della gentile consorte del Governatore, Annalisa Chieco Bianchi: il service “La magia delle stelle” propone il sostegno per l’intero ciclo di studi (3 anni) di 2 studenti della Scuola di Formazione per Ostetriche dell’Ospedale di Lui in Sud Sudan nella Contea di Mundri East. Annalisa ha illustrato come l’organizzazione Medici con l’Africa Cuamm sostiene l’ospedale di Lui sin dal 2009, in partnership sia con la Diocesi locale, proprietaria dell’Ospedale, sia con il Ministero della Sanità, che riconosce la rilevanza della struttura, quale unico centro di riferimento per una popolazione di oltre 170.000 persone, e la considera a tutti gli effetti parte del sistema sanitario statale.

Nonostante tutte le contingenze e le difficoltà di contesto, Medici con l’Africa Cuamm, il Governo del Sud Sudan e la Diocesi di Lui, convengono che proseguire la formazione degli studenti della Scuola di Lui sia un investimento sul futuro del paese.

Nel suo intervento, il Governatore del Distretto 2120 ha ricordato quella che è la missione del Rotary: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”.

Graditi ospiti i giovani rotaractiani, guidati da Mariagrazia Carlomagno che ha rendicontato l’ottimo risultato nella raccolta fondi per l’eradicazione della polio, nonché una rappresentanza del neo costituito club Siritide-Policoro con la Presidente Manuela Truncellito.