Ritorna la festa di Modena Patrimonio Mondiale e sito Unesco

Un viaggio attraverso i secoli nel cuore di Modena per immergersi nella meraviglia architettonica e artistica del sito Unesco di piazza Grande, con la Cattedrale e la Ghirlandina.

Con tour guidati, aperture straordinarie di musei e monumenti, laboratori per bambini e lo spettacolo ‘Le voci di Dante’ con Toni Servillo, torna dal 4 al 6 ottobre ‘Modena patrimonio mondiale in festa’, evento annuale dedicato al sito Unesco che per la sua settima edizione si presenta con un programma che guarda oltre i confini cittadini, proposto anche attraverso il portale turistico visitmodena.it.

“Eterno ritorno. Infinito passato, infinito futuro” è il tema dell’edizione 2024, scelto per evocare l’idea di un passato, quello della ‘Mutina’ romana, che rivive nei monumenti romanici e attraverso i secoli fino a noi, ma anche per ricordare quanto la storia e le voci delle persone che l’hanno cambiata, vivano e permangano nel nostro presente e nel nostro futuro.

‘Modena patrimonio mondiale in festa’ rappresenta il cuore del progetto di promozione del duplice riconoscimento Unesco ottenuto dalla città di Modena, che è Sito Patrimonio Mondiale dal 1997 e Città creativa per le Media Arts dal 2022, avviato a febbraio con la diffusione del brand turistico Modena Patrimonio Mondiale e finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del Fondo per i Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica.

ANSA