“Motori e Solidarietà: Free Spirit Biker Club e AVIS Insieme per Donare”

“Free Spirit Biker Club di Ferrandina e l’AVIS di Ferrandina insieme per la comunità”

Il “Free Spirit Bikers Club” di Ferrandina è orgoglioso di annunciare la giornata dedicata alla donazione di sangue in collaborazione con l’AVIS locale.

L’evento si svolgerà il prossimo 26 ottobre 2024 presso la sede dell’AVIS di Ferrandina con l’obiettivo di contribuire in modo significativo al benessere della comunità locale e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo gesto.

“Per noi la solidarietà e l’impegno per il prossimo sono valori fondamentali.

Organizzare una donazione di sangue con l’AVIS è un modo per mettere il nostro spirito di squadra e la nostra passione al servizio della comunità”, ha dichiarato Gabriel Gargiuoli, Presidente del Moto Club.

“Sappiamo quanto sia cruciale il sangue per salvare vite umane e, con questa iniziativa, vogliamo fare la nostra parte per aiutare chi è in difficoltà”, ha concluso. Fondato nel 2022, il Moto Club è una comunità di appassionati di motociclismo impegnata in numerose iniziative di solidarietà e beneficenza.

Con sede a Ferrandina, il club promuove il piacere della guida sicura e l’importanza del rispetto reciproco, mettendo sempre al primo posto la voglia di fare del bene.

Quella del 26 ottobre sarà una giornata caratterizzata da un clima di convivialità e condivisione, durante il quale i membri del moto club e tutti i partecipanti (previa prenotazione) avranno l’opportunità di donare sangue e incontrarsi in un contesto di festa e impegno sociale.

“La collaborazione con il Free Spirit Bikers Club rappresenta un’occasione speciale per avvicinare nuovi potenziali donatori e diffondere il messaggio di AVIS”, ha affermato Paolo Schiavone, il Presidente della sezione AVIS di Ferrandina. “Siamo entusiasti di lavorare insieme a una realtà così attiva e coinvolgente per promuovere un gesto semplice, ma di grande impatto e alla luce anche del fatto che quest’anno celebriamo i 40 anni di attività”. L’iniziativa è aperta a tutti.

Per maggiori info:

Per rimanere sempre aggiornati: “Free Spirit Bikers Club Ferrandina” e “AVIS FERRANDINA MT” (Facebook) “Free Spirit Bikers Club” (Instagram)