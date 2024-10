SS 658, termina cantiere su viadotto “Seminiello”

“Domani terminerà il cantiere per la manutenzione sul viadotto ‘Seminiello’ sulla Statale 658 ‘Potenza-Melfi’. Ringrazio l’Anas per la puntualità nell’ultimazione dei lavori, avendo rispettato i tempi programmati e discussi nei recenti tavoli tecnici tenuti al Dipartimento Infrastrutture. Ora la viabilità sarà più agevole e confortevole per gli utenti della strada”.

Lo dichiara Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata.

L’intervento, con un investimento di oltre 5 milioni di euro, è consistito principalmente nel risanamento del viadotto e delle sue fondazioni a seguito di una frana e permetterà la riapertura della tratta compresa tra il chilometro 50,500 (dall’immissione sulla Statale 658) e il chilometro 58,900 (innesto con la SS 655 “Bradanica”), interdetta in precedenza per l’esecuzione delle attività. Per il completamento dell’intero intervento sarà attivo il senso unico alternato esclusivamente in corrispondenza dell’opera.

Quanto ai prossimi interventi in fase d’avvio sulla “Potenza-Melfi”, l’Anas comunica che entro la fine del mese di ottobre verranno avviati i lavori di manutenzione programmata per il risanamento delle strutture e l’impermeabilizzazione degli impalcati dei viadotti Bosco, Cesaracchio e Giaconelli per un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro.

Entro il mese di novembre, verrà avviato anche l’intervento di ripristino strutturale della galleria “Cardinale”, per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro, ed è in fase di progettazione, con un investimento stimato intorno ai 6 milioni di euro, un intervento simile anche per la galleria “Seminiello”, che sarà fruibile domani con la riapertura dell’omonimo viadotto.

Entro l’anno, infine, al via anche ulteriori interventi, con un investimento complessivo di 3,4 milioni di euro, per lavori di risanamento corticale e regimentazione delle acque di una serie di cavalcavia presenti lungo il tracciato Statale “Potenza-Melfi”.

“È questa l’impostazione dei lavori pubblici che ci piace – commenta Pepe – con le istituzioni che dialogano per ridurre i disagi per la popolazione e, allo stesso tempo, migliorare e rendere più sicure le infrastrutture viarie. Il Dipartimento Infrastrutture mantiene interlocuzioni costanti con gli attori coinvolti nelle fasi di finanziamento, progettazione e realizzazione delle opere.

Solo attraverso la disponibilità al confronto e alla concertazione è possibile ottenere risultati tangibili in tempi ragionevoli. Questo sta avvenendo non solo sulla ‘Potenza-Melfi’, ma anche sulle altre direttrici lucane perché, lo ricordiamo, intendiamo consegnare ai lucani una viabilità sicura, fluida e interconnessa con gli altri sistemi di trasporto”.