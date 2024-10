Ospedale Chiaromonte: Di Sanzo (Fi), passo avanti per rafforzare servizi

Tra gli interventi finanziati dal Cipe a favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza per l’edilizia sanitaria in provincia di Potenza il progetto di rifacimento della copertura e di completamento del quinto piano dell’Ospedale di Chiaromonte per 1,5 milioni di euro è un significativo passo avanti per il rafforzamento dei servizi dell’importante struttura ospedaliera del Sinni. Lo sostiene Giovanna Di Sanzo responsabile Forza Italia per l’area Sud della provincia di Potenza. Abbiamo sempre considerato l’Ospedale di Chiaromonte un presidio della salute centrale per garantire livelli di assistenza e tutela della salute ad una diffusa comunità locale e – aggiunge – per realizzare la sanità di prossimità. Adesso insieme ai programmi di potenziamento dell’Ospedale, dando attuazione alle Misure del Pnrr Sanità. è necessario completare gli altri interventi che riguardano le strutture sanitarie non ospedaliere con priorità all’adeguamento del numero di medici di famiglia e di guardia medica. Per tutto questo gli amministratori di Fi, ad ogni livello istituzionale, a sostegno del lavoro dell’assessore Francesco Cupparo, daranno il loro contributo di impegno all’Asp e alla Regione.