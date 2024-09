Rinascita Lagonegro, nuovo allenamento congiunto. A Villa d’Agri arriva Sorrento

L’opposto Filippo Franza: “Giocheremo per trovare più sicurezze, consapevoli delle nostre potenzialità”

Nuovo allenamento congiunto alle porte per la Rinascita Volley Lagonegro. Domani pomeriggio alle ore 18 arriva al Palasport di Villa d’Agri la Romeo Sorrento, formazione che disputerà il Girone Blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo i due test match con Aversa, la squadra guidata da Pino Lorizio avrà un’altra occasione per misurare i propri miglioramenti e verificare la condizione fisica generale a due settimane dall’inizio del campionato. “Domani arriveremo carichi dopo aver affrontato Aversa, una gran bella squadra di categoria superiore alla nostra e contro la quale siamo riusciti ad esprimere un buon gioco – presenta il test il giovane opposto Filippo Franza – giocheremo per trovare qualche sicurezza in più, convinti delle nostre potenzialità”.

Il nuovo attaccante di casa Rinascita ci tiene ad esaltare il gruppo: “In allenamento non si sta risparmiando nessuno, diamo tutti il massimo. Siamo molto uniti, si è formata veramente una bella squadra e io personalmente mi sto trovando bene con tutti. Stiamo lavorando bene e cresciamo giorno dopo giorno – conclude Franza – in campionato potremo toglierci belle soddisfazioni, perché si sa che il duro lavoro ripaga sempre”.