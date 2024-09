Coppa Davis: ecco il calendario, l’Italia gioca il 21 novembre

La prima partita vedrà in campo i padroni di casa della Spagna contro l’Olanda martedì 19 novembre, poi toccherà a Germania contro Canada mercoledì 20 e finalmente giovedì 21 toccherà ai campioni in carica dell’Italia contro l’Argentina.

L’International Tennis Federation (Ift) ha diramato il calendario della Final 8, la fase a eliminazione diretta di Coppa Davis di tennis, che si terrà a Malaga dal 19 al 24 novembre. Gli azzurri puntano apertamente al secondo trionfo consecutivo.

Il programma inizierà martedì 19 con la sfida tra Spagna e Paesi Bassi alle 17. Il giorno dopo si giocherà l’altro quarto della parte bassa, tra la Germania e il Canada campione nel 2022, alle 12. Il 21 si giocherà anche Usa-Australia alle 10, la sfida da cui uscirà l’avversaria in semifinale dell’Italia o dell’Argentina.

La prima semifinale, quella della parte bassa, è in programma il 22 novembre alle 17. Alle 13 del 23, invece, andrà in scena quella che potrebbe vedere impegnata l’Italia. Domenica 24 alle 16 la finale per il titolo.

Sugli stessi campi si sfideranno le donne per la Billie Jean King Cup dal 13 al 20 novembre. Si inizia quindi una settimana prima con le ultime due giornate – una semifinale e la finale – che si sovrapporranno all’inizio della Davis. Paolini e compagne scenderanno in campo il 16 novembre contro la vincente tra Romania e Giappone.

ANSA