Lady Gaga, il nuovo album Harlequin esce venerdì

Due nuovi album di Lady Gaga stanno per uscire a breve: Harlequin, distribuito venerdì in digitale in tutto il mondo, conterrà 13 tracce rielaborate dalla colonna sonora di Joker: Folie à Deux, il film in uscita il 4 ottobre in cui la cantante recita con Joaquim Phoenix.

Seguirà prossimamente un altro album registrato in studio il cui titolo di lavoro è Lg7.

Il primo singolo di Lg7, come gia’ annunciato dalla stessa Gaga a Venezia, uscirà in ottobre.

La cantante ha annunciato Harlequin sui suoi profili social. La foto di accompagnamento la ritrae sotto la doccia accanto a un’altra immagine di un cartone del latte su cui sono elencati i 13 brani: ⁠Good Morning,⁠ ⁠Get Happy, ⁠Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, That’ Entertainment, ⁠Smile, The Joker**, Folie à Deux e Gonna Build A Mountain.

