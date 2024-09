Collegamenti stradali Potenza – Bari. Galella (FDI): “Galleria a Tolve sia prioritaria”

“Oggi è stata protocollata l’interrogazione da porre all’attenzione dell’Assessore Pasquale Pepe in merito alla realizzazione della galleria che dovrà unire la Strada Statale Basentana 407 con la Strada Statale 96 per Bari.

Una galleria che i lucani aspettano da troppi decenni perché fondamentale per lo sviluppo commerciale e turistico della provincia di Potenza. I collegamenti tra capoluoghi devono assolutamente essere assicurati da strade a scorrimento veloce. L’aeroporto di Bari conta 10 milioni di passeggeri e rappresenta uno snodo importantissimo per lo sviluppo economico della Basilicata. Allo stesso modo la strada che unisce Bari a Potenza deve essere al centro dell’attenzione della nuova legislatura. L’attuale strada rappresenta un retaggio infrastrutturale che deve essere necessariamente eliminato”.

È quanto dichiara Alessandro Galella, consigliere del Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Basilicata.