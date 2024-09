“Digitale Facile: Al via a Senise il Percorso per Nuove Competenze Digitali in Basilicata”

Si è tenuta questo pomeriggio, 24 settembre 2024, presso la sala conferenze del complesso monumentale San Francesco d’Assisi a Senise (PZ), l’iniziativa “Digitale Facile: la Basilicata verso nuove competenze digitali”, un evento che segna un importante passo avanti nella promozione della cultura digitale nella regione. L’incontro si è aperto con i saluti del commissario straordinario del Comune di Senise, il dott. Alberico Gentile, il quale ha espresso gratitudine alla Regione Basilicata per aver esteso questa opportunità anche ai comuni più piccoli, permettendo ai cittadini di acquisire competenze nell’utilizzo di strumenti digitali e applicazioni, con particolare attenzione all’uso quotidiano di smartphone e app. A seguire, un rappresentante della ditta incaricata di gestire il corso ha illustrato le diverse fasi del percorso formativo e i temi che verranno affrontati. È stata anche sottolineata la possibilità, per i partecipanti, di richiedere ulteriori lezioni personalizzate e gratuite su argomenti specifici, con il supporto di un facilitatore. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Basilicata e dal Comune di Senise, ha l’obiettivo di dotare i cittadini di competenze digitali avanzate, facilitando l’accesso ai servizi online e promuovendo una maggiore autonomia nell’utilizzo degli strumenti tecnologici. L’intento è contrastare il divario digitale, fornendo ai cittadini le conoscenze necessarie per sfruttare al meglio i servizi pubblici digitali. Durante l’evento è stato presentato il percorso formativo “Mondo Digitale”, che partirà nel mese di ottobre. Le date esatte verranno comunicate successivamente, e i partecipanti avranno la possibilità di frequentare il corso, gratuito, sia al mattino che al pomeriggio, per una durata complessiva di otto mesi. Le lezioni si terranno presso il complesso monumentale San Francesco d’Assisi a Senise, e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Mondo Digitale: Un Percorso Completo Il programma “Mondo Digitale” prevede una serie di moduli formativi che spaziano dai concetti di base alle competenze più avanzate, con un focus particolare sull’accesso ai servizi digitali.

1. Email: come ottenerla e usarla efficacemente.

2. Posta Elettronica Certificata (PEC): cos’è, come attivarla e utilizzarla.

3. Motori di ricerca: strategie per sfruttarli al meglio.

4. SPID: cos’è, come ottenerlo e utilizzarlo.

5. Firma Digitale: come ottenerla e usarla.

6. Sicurezza informatica: proteggersi online.

7. App IO: utilizzo e scopi principali.

8. Pagamenti elettronici e PagoPA: come gestirli.

9. Gestione della privacy: protezione dei dati personali.

10. Creazione e gestione documenti: digitalizzazione documentale.

11. Uso efficace di smartphone e app.

12. Social media: uso responsabile.

13. Acquisti online: esempi e piattaforme (Amazon e altro).

14. Accesso ai siti regionali e comunali.

15. Accesso a INPS: funzioni disponibili.

16. Agenzia delle Entrate: utilizzo dei servizi digitali.

17. Accesso ai dati catastali.

18. Servizi sanitari online.

19. Funzioni disponibili tramite ACI.

20. Accesso ai servizi bancari online.

21. Servizi scolastici online.

Questi argomenti rispondono alle esigenze di una vasta gamma di utenti, spaziando dall’uso quotidiano di strumenti digitali all’accesso a servizi amministrativi, finanziari e sanitari.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere una maggiore autonomia e consapevolezza nei cittadini riguardo alle opportunità offerte dal mondo digitale.

Il progetto è sostenuto dai fondi dell’Unione Europea (Next Generation EU) e dal programma Repubblica Digitale, segnando un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi pubblici in Basilicata.

L’incontro di presentazione sarà un’importante occasione per approfondire i dettagli del corso, le modalità di partecipazione e capire come queste competenze possano migliorare la vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio dedicato al numero verde 800-292020 o via email all’indirizzo [email protected].