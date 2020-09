Nei Sassi di Matera la “Fontana degli innamorati” L’opera è composta da cinque sculture in bronzo naturale

MATERA, 07 SET – Con lo slogan ”Amarsi a Matera”, è stata inaugurata, nei rioni Sassi, la ”Fontana degli innamorati” realizzata dallo scultore Domenico Sepe su un’idea di Enzo Viti e Teresa Lupo.

L’opera, composta da cinque sculture in bronzo naturale, è incentrata sull’antica consuetudine dei giovani della prima metà del secolo scorso di incontrarsi a ridosso di una fontana in ghisa per un approccio che nel tempo avrebbe portato a giurarsi eterno amore.

”Il gruppo scultoreo – ha detto il sindaco Raffaello De Ruggieri, che risiede negli antichi rioni di tufo – è un marcatore della memoria degli abitanti dei rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità, che lega amore e tradizione.

E così i turisti, come accade a Ponte Milvio, a Roma, dove si giurano eterno amore lasciando un lucchetto, potranno farlo in una città millenaria”.

