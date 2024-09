Giornata dell’Alzheimer a Potenza

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, nella nuova piazza della Torre Guevara, a Potenza, è stato avviato uno screening gratuito delle funzioni cognitive per i cittadini over 55.

L’iniziativa – organizzata dall’associazione Alzheimer Basilicata in collaborazione con il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ospedale San Carlo di Potenza – rientra nell’alveo della prevenzione e della diagnosi precoce delle demenze.

“Vogliamo essere al fianco dei cittadini – dice l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – promuovendo iniziative di prevenzione e supporto alla salute.

Un approccio fondamentale per ridurre il rischio di sviluppare questa patologia debilitante. Identificare i sintomi iniziali permette di intervenire tempestivamente e rallentare la progressione della malattia.

Ringrazio – conclude Latronico – tutti i professionisti e i volontari che hanno reso possibile questa giornata di grande valore umano e sociale”.

ANSA