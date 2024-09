Kamala Harris a Oprah Winfrey: ‘Se qualcuno entra a casa mia gli sparo’

“Se qualcuno fa irruzione in casa mia, gli spariamo”.

Lo ha affermato Kamala Harris in tono scherzoso durante una conversazione trasmessa in live streaming dal Michigan con Oprah Winfrey.

Il video della frase è già diventato virale sul web anche se la candidata democratica subito dopo aver fatto la dichiarazione aggiunge: “Ci penserà il mio staff a sistemare le cose”.

Conversando con la regina dei talk show, Harris ha ribadito di possedere un’arma per motivi di sicurezza personale e di essere quindi a favore del Secondo Emendamento, ma anche specificato di essere una sostenitrice del divieto sulle armi d’assalto.

“Un’arma da fuoco che è stata letteralmente concepita per essere uno strumento di guerra non può circolare in una società civile”, ha commentato.

ANSA