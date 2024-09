Meloni si scusa con il G7 Parlamenti, ‘non riuscivo a venire’

Scusandosi per “non essere riuscita a fare di più raggiungendovi fisicamente”, la premier Giorgia Meloni ha tenuto in videocollegamento il suo intervento al G7 dei Parlamenti, in corso a Verona.

“In ogni caso non potevo, non volevo far mancare il mio contributo a questa giornata”, ha spiegato Meloni, che da remoto ha seguito i discorsi della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e di quello della presidente della Verkhovna Rada ucraina Ruslan Stefancuk.

Quindi, prima che iniziassero le sessioni di lavoro a porte chiuse, si è scollegata, salutata dal presidente della Camera Lorenzo Fontana che guida la riunione nella sala consiliare di palazzo del Podestà.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa domani mattina a Cernobbio per il Forum Ambrosetti.

Nei giorni scorsi gli organizzatori aveva prospettato la presenza della premier a Villa d’Este anche questa sera ma, a quanto si apprende, al momento è confermato il programma iniziale con il suo arrivo domattina.

Dopo il suo intervento a Cernobbio, la premier volerà a Parigi, dove si recherà a Casa Italia per incontrare gli atleti azzurri impegnati alle Paralimpiadi.

Questa mattina Meloni aveva in agenda la partecipazione al G7 dei Parlamenti a Verona, a cui però ha preso parte solo in videocollegamento.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su Telegram che parteciperà in persona al Forum Ambrosetti. Zelensky è arrivato questa mattina alla base aerea di Ramstein, in Germania, per partecipare a una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina.

“Poi toccherà all’Italia – si legge nel messaggio -. Forum economico internazionale Ambrosetti, incontri con i rappresentanti dell’imprenditoria italiana. Negoziati con il primo ministro italiano, Meloni. Coordiniamo le nostre posizioni con tutti gli alleati del G7”.

ANSA