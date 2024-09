Interventi stazione Bella-Muro: Ferrone, una significativa riqualificazione dell’ infrastruttura ferroviaria strategica per l’area Marmo Platano

“Il completamento degli interventi di adeguamento della stazione di Bella-Muro, con la ripresa da oggi della circolazione dei treni della linea Potenza-Battipaglia, rappresenta una significativa riqualificazione dell’ infrastruttura ferroviaria strategica per l’area marmo platano e quindi per la mobilità dell’intera comunità comprensoriale”. Così Carmine Ferrone, vice presidente della Provincia di Potenza e assessore al Comune di Bella. “Anche se siamo consapevoli che altri disagi attendono gli utenti perché Il progetto di velocizzazione, che interesserà altre stazioni della tratta, sarà completato entro il 2026, si tratta – aggiunge – di un passo avanti importante per rendere lo scalo ferroviario di Bella-Muro più efficiente e rispondente alle rinnovate esigenze di trasporto ferroviario”. Ferrone sottolinea che la Provincia insieme al Comune e alla Regione è firmataria 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 con 𝘙𝘍𝘐 (𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘤𝘢𝘱𝘰𝘧𝘪𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘰𝘭𝘰 𝘐𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘎𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘍𝘚) che oltre ai lavori nello scalo riguarda il miglioramento della viabilità per raggiungere la stazione attraverso la realizzazione di un’intersezione a rotatoria tra la SS7 e la SP14. Inoltre è previsto il miglioramento funzionale del piazzale antistante la stazione con la realizzazione di un’area d’interscambio modale. Si tratta – afferma il vice presidente della Provincia – di un vecchio progetto che ho sostenuto da tempo insieme all’Amministrazione Comunale per far diventare la stazione di Bella-Muro uno snodo di collegamenti auto-biciclette-bus-treno. Un sistema moderno ed innovativo, utilizzando nel modo più intelligente e produttivo i fondi del Pnrr, di affrontare il forte divario dei trasporti che segna soprattutto le aree più interne e svantaggiate. E’ evidente che il progetto punta sul potenziamento delle fermate a Bella-Muro di tutti i treni più importanti, senza esclusione”.