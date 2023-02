Pd Matera: «Nessun rispetto per i cittadini, Bennardi vada a casa»

Un comportamento grave e irresponsabile quello assunto oggi dalla coalizione di maggioranza al comune di Matera che non si è presentata in consiglio comunale, impedendo di fatto lo svolgimento della seduta e quindi la discussione su un tema importante per migliaia di cittadini materani, quello delle aree PEEP.

Un gesto che rende innegabile a tutti che l’amministrazione Bennardi viaggia a fari spenti nella notte.

Un gravissimo episodio che decreta il fallimento di questo governo che farebbe bene a dimettersi, anziché continuare a prendere tempo ostinandosi in siparietti che ledono la dignità della città di Matera.

Una situazione resa ancora più grave dalla scelta del presidente del consiglio comunale, Antonio Materdomini, e del Sindaco Bennardi che quest’oggi sono venuti meno al rispetto del proprio ruolo istituzionale e di garanzia dell’intera assise comunale decidendo di non presentarsi in consiglio.

Nella seduta odierna infatti si sarebbe dovuto affrontare un tema come quello delle aree PEEP che interessa migliaia di cittadini materani attraverso un’articolata mozione che proprio il partito democratico ha elaborato e che era al 2 punto all’odg del consiglio.

Si è consumato dunque uno strappo istituzionale gravissimo che per alcuni aspetti è finito anche per diventare una farsa, quando due assessori che non avevano evidentemente ricevuto l’ordine di scuderia hanno con non poco imbarazzo dovuto registrare a loro volta la fuga della maggioranza.

Ci si aspettava da tempo un cambio di passo da parte del sindaco e della maggioranza che guidano il Comune di Matera ed, invece, siamo di fronti ad una vera e propria dimostrazione di disprezzo istituzionale e incuranza degli interessi dei cittadini e della città.