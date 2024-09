Antonio Candela, Federica D’Andrea e Giuseppe Romaniello protagonisti degli eventi a Parma e Firenze il 9 settembre 2024

Il 9 settembre 2024, Antonio Candela, Presidente del Comitato Tecnico di Attuazione di “Potenza Città Italiana dei Giovani 2024”, Federica D’Andrea, Vice Sindaca e Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Potenza, e Giuseppe Romaniello, Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona del Comune di Potenza, parteciperanno a due importanti eventi che si terranno a Parma e Firenze, evidenziando il ruolo di Potenza come Città Italiana dei Giovani 2024 e le opportunità legate a questo titolo.

Parma – Accademia Barilla, ore 10:30

La giornata inizierà a Parma presso l’Accademia Barilla, dove si terrà l’evento “Youth Cities”, finalizzato a creare sinergie tra le città italiane ed europee sulle politiche giovanili. Dopo un welcome coffee alle ore 10:30, i saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Parma, Michele Guerra, e all’Assessora alle Politiche Giovanili, Beatrice Aimi.

Alle ore 11:00, interverranno Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, e Federica Celestini Campanari, Presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, che affronteranno il tema dell’eredità e delle prospettive future delle politiche giovanili in Italia. Successivamente, Federica D’Andrea prenderà la parola per presentare il contributo della città di Potenza, illustrando il ruolo che questa svolge in qualità di Città Italiana dei Giovani 2024 e i progetti dedicati alla partecipazione giovanile. A seguire, Antonio Candela parlerà del processo che ha portato Potenza a ottenere il titolo di Città Italiana dei Giovani 2024 e delle opportunità che tale riconoscimento offre, evidenziando il percorso di sviluppo e le prospettive future per la città. Giuseppe Romaniello, Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona del Comune di Potenza, offrirà il suo contributo focalizzandosi sugli aspetti gestionali e operativi , con particolare attenzione alle necessità dei giovani, e come queste influenzano le politiche territoriali.

Il programma si concluderà con una tavola rotonda che coinvolgerà rappresentanti di diverse città italiane, tra cui Pisa, Napoli, Pesaro, Taranto, Bergamo e Brescia, in un dibattito sulle politiche giovanili e sui progetti legati alle Capitali Italiana ed Europea dei Giovani.

Firenze – Auditorium Santa Apollonia, ore 18:30

Nel pomeriggio, Federica D’Andrea, Antonio Candela e Giuseppe Romaniello saranno protagonisti a Firenze, nell’ambito della “Settimana Lucana”, giunta alla sua VIII edizione. Alle ore 18:30, presso l’Auditorium Santa Apollonia, si terrà il seminario “Giovani e Opportunità: come cogliere il presente per costruire il futuro”. Federica D’Andrea interverrà per presentare le iniziative del Comune di Potenza, condividendo esperienze e progetti in corso nel contesto delle politiche giovanili della città. Antonio Candela illustrerà il percorso di “Potenza Città Italiana dei Giovani 2024”, sottolineando l’importanza delle politiche giovanili nella trasformazione della città e le opportunità che ne derivano.

La giornata si concluderà con una performance teatrale alle ore 20:00, dal titolo “Storia di un ragazzo scritta in tempo”, di Giulio Pedota, chiudendo una giornata di discussioni e riflessioni sul futuro delle politiche giovanili in Italia.