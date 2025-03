Disponibile negli store online e nelle librerie Io sono Drago. Giuseppe Colapinto: the Arabian Dream della giornalista e scrittrice Rossella Montemurro

È una magia che non ha trucchi, è pura alchimia quella tra Giuseppe e i suoi cavalli, Drago su tutti: ha affermato più volte di riuscire a comprendere lo stato d’animo di questi animali meravigliosi, come se gli parlassero. Le tappe salienti del suo percorso diventano il filo conduttore del volume, disponibile negli store online e nelle librerie, Io sono Drago. Giuseppe Colapinto: the Arabian Dream (Zoraide Editore) della giornalista e scrittrice Rossella Montemurro.

Io sono Drago è la biografia di Giuseppe Colapinto, responsabile del Centro Equestre DG Arabian Stable di Gioia del Colle (BA), referente Puglia Sef Italia per la doma in libertà, allievo dell’Accademia Gala d’oro di Verona, protagonista dello spettacolo Arabian Dream, addestratore di cavalli, mule trainer e liberty freestyle. La sua crescita, umana e professionale, va di pari passo con il rapporto unico e profondo con Drago, il cavallo arabo con il quale ha condiviso le esperienze più belle e significative: “È un ragazzo con l’energia dei suoi neanche trent’anni e la saggezza di una persona matura. – spiega l’Autrice – Non ha problemi a definirsi testardo come un mulo, ed è proprio nell’ostinazione il segreto che gli ha permesso di raggiungere i suoi sogni. Certo, ce ne sono ancora tanti altri da realizzare ma riuscire, alla sua età, a rendere docili animali per natura imprevedibili come i cavalli, a galoppare e fare acrobazie senza finimenti, a farli diventare protagonisti indiscussi di uno spettacolo suggestivo, è già un traguardo invidiabile.

E dire che tutto è nato da un cavallo quasi sdomo, Drago. Sono diventati grandi insieme, lui e Giuseppe, riuscendo a instaurare un rapporto basato sull’intuito e sugli sguardi, sulla fiducia e sul rispetto. Drago è “uno di famiglia”, è un faro nelle notti buie, è un amico che non lo tradirà mai.

Giuseppe ha avuto l’audacia di fare cose inimmaginabili, di andare oltre assecondando una passione, assumendosi dei rischi pur di inseguire senza se e senza ma i suoi sogni.

Con pazienza e perseveranza, forse anche con un po’ di incoscienza, ha realizzato insieme a Dominique, la sua compagna, il Centro Equestre DG Arabian Stable rendendolo un fiore all’occhiello di Gioia del Colle e dell’hinterland, garanzia di professionalità per quanti vogliano avvicinarsi all’equitazione, e struttura qualificata per eventi di ogni genere, Arabian Dream compreso. L’essenza più intima e autentica dei cavalli Arabi è tutta lì, in quelle esibizioni in bilico tra sogno e realtà. E poi ci sono i Murgesi, che lui addestra a Masseria Galeone nel Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Taranto), un’altra indole rispetto agli Arabi ma, quando si fanno veri e propri incantesimi, non ci sono razze ingestibili”.

Il volume, corredato da alcune tra le foto più belle di Giuseppe con i suoi cavalli, ha la prefazione del sindaco di Gioia del Colle, avvocato Giovanni Mastrangelo mentre un capitolo, L’Arma dei Carabinieri e la conservazione del patrimonio genetico del cavallo Murgese, è stato firmato dal Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca, tenente colonnello Giovanni Notarnicola.

Io sono Drago è edito da Zoraide Editore dell’editrice Serena Cappello, studiosa di psicologia equina ed etologia, che ha curato e tradotto, in esclusiva per l’Italia, i testi del Dr. R.M. Miller.

BIO AUTRICE

Rossella Montemurro, giornalista professionista materana e scrittrice. Laureata in Scienze dell’educazione, ha lavorato per “Il Quotidiano della Basilicata” – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” – “Il Mattino di Foggia”, “Il Mattino di Puglia e Basilicata” e il “Roma”. Ha collaborato con l’emittente televisiva “Antenna Sud”. Attualmente dirige la testata giornalistica online TuttoH24 (www.tuttoh24.info). Collabora con l’agenzia di comunicazione Diotima.

Ha pubblicato per Ediesse Edizioni nel 2004 I giorni di Scanzano (segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata, 2005); per BMG Editrice nel 2010 Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini, pubblicazione autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; per Altrimedia Edizioni nel 2019 Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione; nel 2020 sempre per Altrimedia Edizioni Il mio tuffo nei sogni. Marco D’Aniello, una storia di sport e amicizia (prefazione di Mara Venier, insignito a settembre 2022 in Campidoglio del riconoscimento “Roma premia la Cultura sociale”); nel 2023 Galoppando contro vento. I Western Haflinger di Emanuele Lamacchia. Nel 2024 ha curato per Altrimedia Edizioni A.MA.SA.M. Inclusione e autonomia e un suo racconto è stato pubblicato nell’antologia Dietro il dipinto (Altrimedia)

LA CASA EDITRICE

Zoraide Editore si concentra sulla pubblicazione di libri, guide e manuali, fornendo contenuti informativi e ispiratori per gli amanti dei cavalli, i professionisti del settore e gli appassionati di equitazione.

L’obiettivo principale è quello di condividere la conoscenza, promuovere la cultura e l’educazione equestre, e offrire un’ampia gamma di risorse per aiutare i lettori a migliorare le loro competenze e approfondire la loro passione per il mondo dei cavalli.

Zoraide Editore si propone di essere non solo un punto di riferimento per i lettori, ma anche una piattaforma che promuove la comunità equestre, offrendo spazi di condivisione e interazione, come eventi, workshop e incontri tra esperti del settore e appassionati.

Il marchio Zoraide Editore è sinonimo di professionalità, autenticità e passione per il mondo dei cavalli. È un faro indispensabile per chi desidera approfondire le proprie conoscenze, migliorare le proprie abilità e immergersi completamente nell’universo equestre.