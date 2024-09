“Rapolla sotto shock per l’ennesimo assalto ai bancomat

“Nel cuore della notte, una nuova esplosione ha squarciato il silenzio di Rapolla. Un altro bancomat è stato fatto saltare in aria, seminando il panico tra i residenti. La tecnica della marmotta si conferma sempre più efficace per i criminali, mentre le forze dell’ordine sono impegnate in una corsa contro il tempo per fermare questa banda.”

Preso di mira lo sportello della Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano, in corso la quantificazione del bottino da parte dei carabinieri che hanno già avviato tutte gli accertamenti del caso per individuare e fermare i responsabili.