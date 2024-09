Basilicata Atti contabili approvati in seconda Commissione consiliare

La Seconda Commissione (Bilancio e Programmazione), presieduta da Cifarelli (Pd), ha approvato a maggioranza (4 voti favorevoli quelli di Napoli, Morea, Tataranno e Picerno, 3 voti contrari quelli di Cifarelli, Bochicchio e Verri) il D.D.L. n. 2/2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell’Agenzia di Promozione Territoriale (APT)”. Il bilancio è stato illustrato dal direttore generale dell’APT, Antonio Nicoletti.

Sempre a maggioranza (4 voti favorevoli quelli di Napoli, Morea, Tataranno e Picerno, 2 voti contrari quelli di Cifarelli e Bochicchio) è stato approvato D.D.L. n. 5/2024 “Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2023 dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario – ARDSU. Sul Ddl è stato audito il presidente dell’ARDSU, Antonio Zottarelli.

I lavori, poi, sono proseguiti presieduti dal vicepresidente Picerno.

Sì all’unanimità dei presenti (hanno votato a favore Picerno, Napoli, Tataranno e Morea, non ha partecipato alla votazione il consigliere Bochiccio) per il Ddl n. 7/2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento Basilicata (ARLAB)”. A relazionare sul Ddl il Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento Basilicata (ARLAB), Gerardo Travaglio.

Infine via libera a maggioranza (4 voti favorevoli, quelli di Picerno, Napoli, Tataranno e Morea, 1 voto contrario, quello di Bochicchio) al Ddl n.6/2024 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (ARPAB) di cui alla D.G.R. n. 414 del 1 agosto 2024”. Il bilancio di previsione è stato illustrato dal direttore generale dell’Agenzia, Donato Ramunno.

Erano presenti ai lavori oltre al presidente dell’organismo consiliare Cifarelli (PD), i consiglieri regionali Picerno (FI), Vizziello (BCC), Tataranno (LEGA), Bochicchio (AVS-PSI-BP), Fanelli (LEGA), Verri (M5S), Marrese (BD), Napoli (FDI).