Nokia sigla accordo con AT&T su tecnologia per la fibra Piattaforme a supporto della rete. Intesa della durata di 5 anni

Nokia ha siglato un accordo pluriennale con AT&T per l’implementazione della tecnologia di accesso in fibra di nuova generazione.

In base all’intesa Nokia fornirà le sue piattaforme ‘Lightspan MF’ e ‘Altiplano’ per supportare una delle più grandi reti in fibra al mondo.

L’accordo, della durata di cinque anni, comprenderà l’aggiornamento della rete in fibra per l’attuale ‘footprint’ di AT&T e le tecnologie in fibra di prossima generazione per le future espansioni della rete.

Si tratta, viene spiegato in una nota, di una “collaborazione strategica che rappresenta una pietra miliare significativa e che getta le basi della rete, essenziali per la prossima generazione di servizi a banda larga”.

ANSA