IL “PREMIO MODA®” CITTA’ DEI SASSI (MATERA ) – 13^ edizione CELEBRA LA FUSIONE TRA MODA, ARTE E SOSTENIBILITA’

Il “Premio Moda®” Città dei Sassi celebra l’incontro tra moda, arte e sostenibilità che, attraverso la creatività, il talento e la passione, si arricchiscono reciprocamente.

Questo evento vuole evidenziare come la moda, con le sue forme, colori e innovazioni, si intrecci armoniosamente con l’arte, creando un dialogo estetico che esalta la bellezza in tutte le sue espressioni.

Nella suggestiva cornice dei Sassi di Matera, la moda diventa arte in movimento, un linguaggio universale capace di raccontare storie, culture e sogni.

In particolare l’evento pone l’accento sull’importanza dell’upcycling nel settore della moda. Questo evento mette in luce come la creatività possa essere espressa attraverso la valorizzazione di materiali di scarto, trasformandoli in capi unici e di alta qualità.

Il messaggio centrale è che la moda non è solo estetica, ma anche un potente veicolo per promuovere pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

L’integrazione dell’arte sottolinea il legame tra tradizione e innovazione, mostrando come la cultura locale possa essere reinterpretata in chiave moderna attraverso il design e l’upcycling.

Questo approccio vincente non solo preserva l’ambiente, ma stimola anche la creatività, dimostrando che il futuro della moda risiede nella responsabilità e nell’innovazione sostenibile.

Questo è il messaggio che vogliono lanciare da Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) il “Premio Moda®” Città dei Sassi con l’Associazione Culturale “Officina della Cultura” di Matera.

Il “Premio Moda®” Città dei Sassi (2008-2024) è una “Rassegna/Evento vetrina a sostegno dei giovani creativi del designer di moda, (Studenti, diplomati di Accademie, Università e/o Scuole Statali e Private, disegnatori, stilisti di moda, modellisti e operatori moda).

Istituito per promuovere gli artigiani/creativi della moda in total look femminile, provenienti da ogni parte del mondo, per mettere in luce le proprie capacità artistiche e farsi conoscere attraverso i media ad un pubblico internazionale, grazie alla presenza di esponenti della moda, degli organi di stampa, delle reti televisive sia nazionali che internazionali e del pubblico presente.

Tra gli eventi collaterali alla 13^ ed. del “Premio Moda®” Città dei Sassi, vi è il Premio ModArt Exhibition 7^ edizione – “Settimana della Cultura” dal 1° all’8 Settembre 2024.

L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il talento artistico ed editoriale di personaggi culturali italiani e internazionali e che contempla: Moda, Design, Creatività, Arti, Pittura, Scultura, Letteratura, Cinema, Costume.

La manifestazione giunta alla 13^ edizione, ideata e organizzata dall’Officina della Cultura, Direttore Artistico Enzo Centonze, Regia e Coreografie di Stefania Coralluzzo nonché responsabile di tutta la parte Artistica, Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni Nicola Altomonte, vedrà il suo clou il 05 settembre 2024 alle ore 20:00 nella splendida Piazza di San Francesco d’Assisi – Matera con la presentazione del conduttore televisivo Beppe Convertini e la presenza dell’attore Massimiliano Morra e l’attrice Raffaella Di Caprio.

Ad aprire la manifestazione sarà la curatrice d’Arte Felicia Curci, nel pomeriggio del 1° settembre 2024 alle ore 18:00 nel Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera, l’inaugurazione della mostra Premio ModArt Exhibition (7^ edizione), dal titolo “Donne in Trasform-azione”.

La mostra d’arte è una collettiva di 26 artisti nazionali e internazionali delle categorie: pittura, scultura, fotografia, gioiello artistico e presentazione libri.

Le Artiste e gli Artisti raccontano attraverso le loro opere il viaggio di evoluzione personale e collettivo.

La mostra è un tributo alla forza, alla resilienza e alla creatività delle Donne.

Ogni opera qui presentata è un tassello di una storia più grande, una narrazione che esplora i temi della metamorfosi, dell’identità e della lotta per l’autodeterminazione.

Gli Artisti e le Artiste hanno utilizzato il loro talento per affrontare le sfide del loro tempo, ridefinire i canoni estetici e sociali, e trasformare la percezione del ruolo delle donne nella società. Presenzierà Prof. Giorgio Gregorio Grasso – Storico e Critico d’Arte.

Seguirà nel pomeriggio del 04 settembre 2024 alle ore 17:30 sul Terrazzo del Palazzo Ducale Malvinni-Malvezzi – Matera, la presentazione del libro “Ma chi l’avrebbe detto?!” autori il giornalista, scrittore e critico di moda Antonio Mancinelli e la stilista di moda Rossella Jardini edito da La Nave di Teseo.

A trenta anni dalla scomparsa dello stilista Franco Moschino, Rossella Jardini, sotto la penna del giornalista, scrittore e critico di moda Antonio Mancinelli, ha deciso di raccontare una storia straordinaria.

Un viaggio temporale nella moda, sotto forma di atlante illustrato e sovversivo.

Dove le immagini, le idee e le sperimentazioni si intrecciano, trasportando il lettore indietro nel tempo, a quarant’anni fa.

Braccio destro di Franco Moschino, nonché amica e confidente, Rossella Jardini ha perpetuato, a seguito della morte del fondatore nel 1994, il successo del brand per vent’anni. Ha creato modelli innovativi, ma rispettando

i codici della maison.

E quanto imparato dal suo caro amico, curandone ogni aspetto: dalla scelta dei tessuti fino alla realizzazione dei prototipi, dalle campagne pubblicitarie alle sfilate.

Unica donna a parlare con i consigli d’amministrazione, tendenzialmente composta da soli uomini, elaborando strategie commerciali, tattiche di vendita e pianificando collezioni in ogni settore merceologico della maison, moda, beauty, accessori e occhiali.

Per mezzo di ironia e dissacrazione, Rossella e Franco, pur venendo da due mondi e retroterra diversi, hanno sfidato il sistema attraverso l’uso un linguaggio anticonvenzionale. Hanno messo in discussione i limiti imposti alle donne nel vestire.

La loro unione è stata capace di infrangere le barriere di genere. Dimostrando così che la moda può essere divertente, giocosamente irriverente e, nonostante questo, essere elegantissima. Dopotutto, come affermato Franco Moschino stesso “se non potete essere eleganti, siate almeno stravaganti”, poiché “non c’è libertà senza caos. Il concetto di Moschino consiste nel lasciare la più totale liberà di scelta a coloro che desiderano vestirsi”.

Media partner Fashion Channel, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Regione Basilicata, della Provincia e Comune di Matera, dell’APT Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, Fondazione Matera – Basilicata 2019, della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, della Cosp Tecno Service, della Ingest e della R.E. Service.

L’evento ricco di uno spettacolo articolato con tempi televisivi ed è riservato alla nuova generazione di creatori della moda a livello nazionale ed internazionale che potranno dar vita alle loro creazioni di alta moda e accessori, proponendo le loro idee di eleganza e creatività dinanzi ad un folto pubblico, in buona parte formato da rappresentanti aziende ed esperti del settore, stampa, autorità e dai tanti turisti che affollano nel periodo estivo la Città dei Sassi.

“Premio Moda®” Città dei Sassi non è un concorso ma un vero e proprio progetto di scouting organizzato dall’ Associazione Culturale Officina della Cultura, che ha come obiettivo la ricerca e la promozione di giovani talenti creativi del panorama nazionale ed internazionale. Un contest indirizzato specificatamente a giovani stilisti del mondo della moda e dedicato alle collezioni femminili nelle categorie abbigliamento ed accessori.

– Premio Moda 2024 “Couturier”

– Premio Moda 2024 “alla Carriera”

– Premio Speciale Regione Basilicata