Maltempo, intervento della Protezione Civile ad Atella dopo il forte temporale

Ieri pomeriggio, un forte temporale ha colpito la zona di Atella, provocando notevoli disagi lungo la bretella che collega il paese alla statale Potenza-Melfi.

A causa del maltempo, alcune piante sono state spezzate dal fortunale e sono finite sulla carreggiata, bloccando la circolazione dei veicoli.

L’intervento tempestivo della Protezione Civile si è reso necessario per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. In collaborazione con la Polizia Locale di Rionero in Vulture, i soccorritori hanno lavorato rapidamente per rimuovere le piante cadute e liberare la strada dagli ostacoli.

Grazie all’efficace coordinamento e alla pronta risposta delle autorità, la circolazione è stata ripristinata in breve tempo, permettendo ai cittadini di tornare alla normalità.

La comunità locale ha espresso soddisfazione per l’intervento, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza in situazioni di emergenza.