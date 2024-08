Lacorazza: “Forestazione, RMI e TIS : è tempo di decidere”

“Nel condividere la posizione espressa dal consigliere regionale Roberto Cifarelli su RMI e TIS, sottolineo la necessità di riflettere su modelli di governance adeguati ad un maggior protagonismo degli enti locali.

Per la forestazione da una parte c’è la necessità di organizzare una platea che corrisponda alle crescenti richieste di stabilizzazione e di nuovo lavoro (turn over) e dall’altra a sistemi di manutenzione che siano più efficienti ed efficaci.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge: “Ragion per cui non tutto andrebbe dato per scontato e obbligato.

Si tratta di rimettere un po’ di ordine tra programmazione e gestione, tra indirizzo ed organizzazione del servizio, nell’ambito di un contratto del lavoro che tuteli diritti e retribuzioni e nel contesto di una finanza pubblica che investa sulle priorità”.

“Insomma – conclude l’esponente del Pd – la questione RMI e TIS assume un valore sociale ma al tempo stesso rilancia una sfida nella quale siamo pronti ad avanzare le nostre proposte”.