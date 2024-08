Ex RMI e Tis, Bochicchio: “Domani arrivino risposte concrete”

“Finalmente. Dopo quasi due mesi di attesa, apprendiamo con soddisfazione della convocazione dell’incontro di domani sulla vicenda degli ex RMI e Tis. Ci auguriamo, però, che non sia solo un incontro interlocutorio ma si arrivi a soluzioni concrete”.

E’ quanto sostiene il capogruppo del fronte della sinistra, Antonio Bochicchio, intervenendo sulla vicenda della platea degli ex RMI e Tis.

“E’ da tempo che, come socialisti – precisa Bochicchio – chiediamo che il Governo regionale intervenga concretamente per dare un lavoro stabile a queste persone. Non si perda altro tempo. Questi lavoratori meritano risposte concrete”.