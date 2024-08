Blink-182, fuori il singolo All in my head, anticipa nuovo album

Blink-182 sono tornati con nuova musica.

È uscito in digitale ed entra in rotazione radiofonica All in my head, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 6 settembre in digitale One more time… Part-2 (Deluxe) (Columbia Records/Sony Music).

All in my head è uscito in un’edizione bundle digitale insieme al brano No Fun.

One more time… Part-2 (Deluxe) conterrà tutte le canzoni dell’album del 2023 One more time… più otto brani inediti.

L’album uscirà anche, il prossimo inverno, in versione doppio vinile in edizione limitata.

One more time… è stato il primo album del gruppo con la formazione iconica composta da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker dal 2011.

Questo album ha segnato uno dei più grandi ritorni del decennio, debuttando nella Top 3 della classifica di vendita FIMI/GFK (la più alta nuova entrata di sempre per la band in Italia), e raggiungendo la posizione n.1 nella classifica Billboard 200, diventando il terzo album della band a debuttare al primo posto.

Grazie a questo enorme successo, il disco è stato il più grande album rock del 2023, con oltre 1 miliardo di streaming ad oggi.

Nel frattempo, la band ha registrato il tutto esaurito negli stadi di diversi continenti, lanciando il più grande tour mondiale della loro carriera a supporto di One more time.

ANSA