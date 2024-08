Richiesta dello stato di calamità, dichiarazione di Lacorazza

“La richiesta dello stato di calamità non è una notizia da dare con il sorriso.

Al di là degli aspetti comunicativi dell’assessore all’agricoltura, Carmine Cicala, che sottolinea l’impegno feriale – il riferimento andava precisato per la struttura dipartimentale – siamo di fronte a una emergenza le cui responsabilità vanno ricercate anche nel governo Bardi di cui è parte”. Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Qualche settimana fa, stranamente senza sedere al tavolo – prosegue l’esponente del Pd – si complimentava sempre con il Presidente Bardi, per aver portato a casa un risultato parziale e tardivo con la Regione Puglia.

Insomma, avremo modo di discuterne in Consiglio regionale poiché da settimane sono depositate precise interrogazioni alle quali il Governo regionale dovrà rispondere assumendosi precise responsabilità.

In estate non piove; magari questa estate ha piovuto meno ma questa emergenza poteva essere gestita diversamente provocando meno danni che la richiesta di stato di calamità non potrà mai riparare al cento percento”.

“Il Governo regionale – conclude Lacorazza – non ha visto arrivare l’emergenza idrica e dentro questa richiesta di calamità ci sono inadeguatezze e superficialità.”