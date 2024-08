Ferragosto: controlli serrati dei Carabinieri in Val d’Agri: sette denunce, quattro segnalazioni alla Prefettura di Potenza

Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri di Viggiano hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il bilancio è pesante: sei automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico oltre il limite consentito. A tutti è stata ritirata la patente.

Inoltre, una donna di origini peruviane è stata segnalata per irregolarità amministrative e quattro persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Si è provveduto inoltre a segnalare quattro soggetti alla Prefettura di Potenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due del luogo e due residenti fuori regione, che, a seguito di perquisizione, venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo Hashish, Cocaina, Eroina e Marijuana, poste contestualmente sotto sequestro.