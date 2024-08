A ROCCANOVA IL SALOTTO CHE FA MODA, dall’idea della Disegnatrice e Stilista di moda Carmela Fortunato

Si è appena concluso il primo appuntamento di una serata evento davvero speciale, un salotto su un terrazzo al chiaro di luna a far da cornice due splendide modelle con indosso le creazioni della Stilista.

Scatti fotografici che hanno immortalato vari abiti tra cui uno dedicato al Santo Patrono di Roccanova San Rocco, tanto gradito dai numerosi concittadini ritornati in occasione dei solenni festeggiamenti, bustier e gonnellone rosso con sopra l’effige del SANTO e poi strati di tulle rossi e blu e bianco i colori della Francia terra da cui proveniva il pellegrino di Montpellier, il velo oro a simboleggiare tutti i preziosi di valore donati negli anni dai devoti Roccanovesi.

Un abito dalla particolare lavorazione certosina che ancora una volta sottolinea l’arte sartoriale della stilista, nota per il suo estro creativo che ha plasmato anche in un abito bianco totalmente all’ uncinetto, un, altra creazione rivisitata in chiave moderna a ricordare l’abito tradizionale con camicia bianca, corpetto con le stringhe, in mano u” panariell” lanciato dalla Stilista Fortunato come borsa per l’estate.

La serata è proseguita con un’intervista doppia fatta alla Stilista Fortunato e alla prestigiosa giornalista e Autrice RAI Mariangela Petruzzelli personaggio poliedrico di origini lucane impegnata in vari ruoli di alto livello nazionali e internazionali, il tutto è stato ripreso da Azzurra TV Italia televisione d’informazione internazionale.

Un parterre d’eccezione che ha assistito con grande stupore anche all’attribuzione da parte della stilista, di due fasce miss modella d’estate e miss gambe, alle due modelle una bionda e l’altra mora quest’ultima arrivata da Roma che ha raccontato del suo mondo fatto di moda,cinema e teatro.

Un talk in cui si è parlato di moda, di donne eccellenti come Marisa Bellisario e della Fondazione a lei dedicata, del tema contro la violenza sulle donne, del valore della cultura e della solidarietà.

E poi un focus sui progetti futuri in cui vedranno la Stilista protagonista a portare la sua arte in giro per il mondo, raccontando della sua terra una regione dalla bellezza assoluta colma di tradizioni, storia e natura, che non deve mai smettere.di essere esplorata.