Festa del donatore 2025: ecco le novità a cura dell’Avis comunale di Marconia “Arcangelo Barbetta”

Si terrà Venerdì 13 Giugno 2025 e Sabato 14 Giugno 2025, in Marconia, l’ormai celebre appuntamento pre-estivo a cura della comunale Avis “Arcangelo Barbetta”, ossia la tanto attesa “Festa del donatore”.

L’ampio e variegato programma 2025 prevede, in primis e nella sola giornata di Venerdì, il consueto appuntamento con il Torneo di calcio a 5 intitolato al mai dimenticato “Salvatore Barbetta”. Competizione questa che quest’anno è giunta alla sua decima edizione e che ormai è diventata un must dell’intera manifestazione.

Nella giornata di Sabato, invece, ecco le maggiori novità: in mattinata, a partire dalle ore 8.00, ci sarà la consueta donazione di rito.

Successivamente, nel pomeriggio e con inizio alle ore 18.00, sarà allestita un’area bimbi a cura dell’associazione MaMa con giochi e quant’altro, per il puro divertimento dei più piccoli.

Alle 19.00, poi, si terrà il convegno medico a cura del dott. F. Lapadula sulla tematica delle “malattie sessualmente trasmissibili” , al termine del quale, poi, si procederà con la premiazione del Torneo e con i ringraziamenti conclusivi.

Ma non è finita qui: ad allietare la serata, a partire dalle ore 21.00, ci sarà il concerto della band “Los Gitanos”, con tanta sana energia, bella musica e divertimento assicurato.

Anche quest’anno, quindi, l’appuntamento con la “Giornata del donatore” sul territorio, sarà onorata al meglio.

Questa, si sottolinea, vuole essere un’occasione per ringraziare i tanti donatori di sangue della Basilicata e creare una più ampia consapevolezza pubblica della necessità di una donazione di sangue regolare e non retribuita ma anche per sottolineare la necessità di una donazione di sangue impegnata tutto l’anno, per mantenere forniture adeguate e raggiungere l’universalità, la solidarietà, la coesione sociale e la tempestività di trasfusioni di sangue sicure.